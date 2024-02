CONCOURS DE CHANT SARTHE’S GOT VOICE TALENT » Meurcé, samedi 4 mai 2024.

Que vous soyez novice ou confirmé, venez tenter votre chance et vivre une expérience extraordinaire !

La voix est un instrument unique, qui peut nous transporter et nous émouvoir.

Si vous avez une belle voix, que vous soyez chanteur ou simplement passionné de chant, nous vous invitons à participer à The Voice Talent, notre concours de chant.

Date limite des inscriptions 30 avril 2024.

Concours réservé aux enfants de 9 à 15 ans.

Comment participer ?

1- Filmer sa prestation avec un téléphone

2- Envoyer la vidéo de sa prestation par Whats’App au 07 81 98 61 41

Les candidats sélectionnés seront contactés avant le 1er mai 2024 et conviés au second tour qui se déroulera le samedi 4 mai 2024, à la salle Cattois Roncin à Meurcé.

Cette ultime phase permettra de sélectionner les finalistes.

La grande finale

10 apprentis artistes auront la chance de chanter sur la scène de Meurcé Festival le samedi 29 juin 2024. Une opportunité de rêve et peut-être un tremplin, puisque de nombreux professionnels seront présents parmi les 2000 spectateurs. C’est le moment de se faire connaitre auprès des médias, des producteurs et des directeurs de casting ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Salle Cattois Roncin

Meurcé 72170 Sarthe Pays de la Loire lespetitesmainsdemeurce@gmail.com

