Concours de bovins de boucherie Champ de Foire Saint-Christophe-en-Brionnais, samedi 28 septembre 2024.

Concours de bovins de boucherie Champ de Foire Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Concours interdépartemental de bovins de boucherie de race charolaise. Retrouvez au total, plus de deux cent quarante bovins de grande qualité, provenant principalement des élevages de Saône-et-Loire, mais aussi de la Loire, de l’Allier et du Rhône.

Présentation et vente de bovins de boucherie de race charolaise EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-28 11:00:00

fin : 2024-09-28 18:00:00

Champ de Foire Allée de Tenay

Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté velut.philippe@orange.fr

L’événement Concours de bovins de boucherie Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2024-02-10 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III