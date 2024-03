CONCERTS DE MUSIQUE DE CHAMBRE Angers, dimanche 7 avril 2024.

Créé à l’initiative de Jean-Louis Sajot, clarinettiste de l’Orchestre national de France, l’ensemble de l’Octuor de France se produit en formation allant du quatuor à cordes à l’octuor avec ou sans piano et propose un vaste répertoire de grandes œuvres classiques, romantiques et contemporaines. Cet ensemble vient pour la première fois à Angers et se produira à la chapelle des Ursules.

Programme du samedi 6 avril:

Johannes Brahms: Quintette pour piano et cordes, opus 34

Antonin Dvorak: Sérénade pour cordes, deux violons, alto, contrebasse, clarinette, basson et cor

Programme du dimanche 7 avril

Ernó Dohnányi: Sextuor en do majeur pour violon, alto, violoncelle, clarinette ,cor et piano; George Gershwin: « Un Américain à Paris » en version octuor

Dmitri Chostakovitch: Jazz Suite N°1 .

Début : 2024-04-07 11:00:00

fin : 2024-04-07 11:00:00

2 rue des ursules

Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire amis.octuor@orange.fr

