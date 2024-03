Concerts classiques à Notre Dame de l’Île Route de l’Ile Luzech, samedi 6 juillet 2024.

Concerts classiques à Notre Dame de l’Île Route de l’Ile Luzech Lot

Placement libre.

– Samedi 8 juin, concert avec le Trio Zelos composé respectivement au grand marimba du premier percussionniste, Sylvain Borredon et à leurs instruments respectifs des premiers violoniste et violoncelliste de l’Opéra National de Bordeaux, Eric Abeijon et Alex Diep.

– Samedi 6 juillet, trio de cuivre: Laurent Dupéré à la trompette, Etienne Serves au trombone et Julien Lucas au cor d’harmonie, tous trois également premiers interprètes de leur instrument

respectif à l’Opéra National de Bordeaux. 00 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 20:30:00

fin : 2024-07-06

Route de l’Ile Chapelle Notre Dame de l’Île

Luzech 46140 Lot Occitanie lesquisse.luzech@gmail.com

