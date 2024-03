Concerts à tous les étages Musée Alfred Canel Pont-Audemer, samedi 18 mai 2024.

Le Conservatoire de musique de Pont-Audemer s’associe à la Nuit des musées et offre des concerts avec les plus grands compositeurs de l’époque : Debussy, Ravel, Satie…

De 18h30 à 19h05 : Piano dans la Grande bibliothèque

De 19h15 à 19h40 : Saxo au 2e étage dans l’exposition temporaire

De 20h à 20h30 : Orchestre de cordes au 1er étage dans l’exposition permanente

Musée Alfred Canel 64 rue de la République, 27500 Pont-Audemer Pont-Audemer 27500 Eure Normandie http://www.ville-pont-audemer.fr La maison de l’écrivain Alfred Canel renferme des fonds de bibliothèques anciens, le cabinet de travail de Canel et une galerie d’art et de sciences où se côtoient des collections de Beaux-arts et d’ethnographie. L’espace contemporain accueille les expositions temporaires.

©musée Alfred-Canel – Pont-Audemer