Concerto pour 2 clowns Erstein, jeudi 16 mai 2024.

Concerto pour 2 clowns Erstein Bas-Rhin

Cie Les Rois Vagabonds Cirque, humour, musique et poésie dès 6 ans. De et par Igor Sellem et Julia Moa Caprez

Le Relais culturel et le Centre Hospitalier d’Erstein s’associent avec la troupe des Rois Vagabonds à l’occasion d’un événement exceptionnel sur le territoire Le grand théâtre éphémère!

Le magnifique chapiteau des artistes s’implantera pour trois semaines consécutives, dans le parc de l’hôpital et sera le théâtre d’une programmation jubilatoire et festive, dans un esprit de partage, de rencontre et de mixité.

En fil rouge de cette programmation, le spectacle « Concerto pour 2 clowns » sera proposé à raison de 12 représentations exceptionnelles, pour découvrir ou redécouvrir le talent des Rois Vagabonds

Au programme Vivaldi, Strauss, Bach … Mais les musiciens sont des clowns.

Elle, gracieuse violoniste, poudrée et coiffée d’une perruque splendide. Lui, tubiste maladroit à l’air sombre et au dos voûté.

Ces deux partenaires de jeu que tout semble opposer fusionnent autour d’une partition musicale et corporelle de haute volée.

Clowns acrobates, musiciens équilibristes, mimes danseurs, artistes complets, ces vagabonds se jouent avec aisance des frontières entre les disciplines. Leur imaginaire est sans limites.

Ces poètes cocasses et lunaires enchaînent folles acrobaties et irrésistibles clowneries, sans paroles ou presque.

Un enchantement visuel, un moment de poésie baroque, un instant suspendu entre grâce et sourire… Devant ce spectacle, joué plus de 900 fois dans le monde, qu’on soit petit ou grand, on est surpris, on s’émerveille, on rit, on est ému.

Un moment de bonheur simple à ne pas manquer ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-16 20:30:00

fin : 2024-05-17 20:30:00

13 Route de Krafft

Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est

