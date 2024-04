CONCERT WINSTON DUB PROJECT Lieu-dit Moundo Aurignac, vendredi 19 avril 2024.

CONCERT WINSTON DUB PROJECT Lieu-dit Moundo Aurignac Haute-Garonne

Rendez vous à La Glissade pour un concert de Winston Dub Project.

Après 10 ans d’existence, un nouvel album se prépare pour 2024 et c’est en live que vous pourrez le découvrir !

Sur scène, ces deux hémisphères du même cerveau agitent leur chevelure au rythme d’un électro-dub profond et puissant, mêlé à l’énergie du public

Ils feront déambuler votre esprit lors de leur live set savamment orchestré, tantôt énergique, tantôt méditatif.

Jouant en symbiose sur leur logiciel Ableton tout en passant par de vrais instruments tel que batterie et guitare, ils vous ferons décoller !

Restauration possible sur place 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19

Lieu-dit Moundo LA GLISSADE

Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie contact@laglissade.baby

L’événement CONCERT WINSTON DUB PROJECT Aurignac a été mis à jour le 2024-04-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE