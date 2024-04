CONCERT VOYAGE VOYAGES … La Boussole Saint-Dié-des-Vosges, mercredi 17 avril 2024.

En avant-première à la médiathèque de la Boussole ! Découvrez un programme captivant qui vous transportera à travers différents univers musicaux. De l’Italie à l’Espagne, de l’Allemagne à l’Amérique latine du 17ème siècle, laissez-vous surprendre par des compositeurs renommés tels que Cyprien de Rore, Claudio Monteverdi, Francisco Guerrero et Dietrich Buxtehude.

Vous aurez également l’occasion de découvrir des compositeurs moins connus tels qu’Andres Flores, Juan de Araujo, Giovanni Maria Trabaci et Luzzasco Luzzaschi, ainsi que de petites pépites musicales anonymes dans des langues rares…

Ce concert-voyage éveillera votre curiosité et sera suivi d’un moment d’échanges où les musiciens se feront un plaisir de répondre à vos questions. Ne manquez pas cette expérience hors du commun !Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 17:00:00

fin : 2024-04-17 18:30:00

La Boussole 2 Place Jules Ferry

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est

L’événement CONCERT VOYAGE VOYAGES … Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2024-04-10 par OT SAINT DIE DES VOSGES