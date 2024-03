Concert Voci Harmonie MONSIEUR CHOUFLEURI DE JACQUES OFFENABCH Honfleur, samedi 24 août 2024.

Concert Voci Harmonie MONSIEUR CHOUFLEURI DE JACQUES OFFENABCH Honfleur Calvados

Monsieur Choufleuri est un bourgeois qui vit de ses rentes. Protéger les arts quand on n’y comprend rien, c’est sublime ! et c’est ainsi qu’il entreprend de recevoir avec faste ses amis et connaissances pour écouter les stars lyriques du moment. Hélas, les trois chanteurs sont subitement indisposés ! Ernestine, la fille de Choufleuri, a une idée géniale pour sauver le concert. Son père, son fiancé et elle-même vont se faire passer pour les stars en question… Le concert commence et c’est alors qu’intervient l’Ensemble Vocal VociHARMONIE avec les plus beaux chœurs d’opéra de Wolfgang Amadeus Mozart…

Début : 2024-08-24 20:00:00

fin : 2024-08-24

Quai de la Tour

Honfleur 14600 Calvados Normandie

