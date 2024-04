CONCERT VIVALDI TEMPLE NEUF Metz, dimanche 21 avril 2024.

L’ensemble, jouissant désormais de renommée internationale, dispose d’un répertoire alliant des solos virtuoses et des œuvres pour orchestres de chambre, en passant par les plus belles œuvres sacrales. Les Virtuoses arrangent eux-mêmes les œuvres interprétées, leur apportant un caractère particulier. La singularité de l’ensemble résulte de la rencontre entre une qualité musicale très élevée et une créativité remarquable une combinaison rare dans la scène de la musique classique! Un ensemble de 9 jeunes solistes virtuoses, des gagnants de concours internationaux, bien connu en Allemagne grâce à leur professionnalisme et surtout la qualité du jeu.

Les œuvres jouées seront de toute nature classique et sacrée, présentées dans une excellente qualité et une manière unique. La haute sensibilité avec laquelle les membres de l’ensemble jouent les notes de Verdi, Bach, Vivaldi et autres compositeurs, révèle un grand sens musical des Virtuoses qui a contribué à une renaissance de ce répertoire pourtant connu et prêtant une intensité d’expression exceptionnelle.

Lors du concert, vous aurez l’occasion d’écouter Artiom Kononov, le premier violoniste de l’ensemble. Les critiques qualifient sa maîtrise du violon un ballet de cascades de sons qui danse sur les cordes . En effet, ses interprétations cristallines vous feront prendre au sérieux la plus petite tonalité.

Un autre musicien exceptionnellement doué, Ion Malcoci, élève du légendaire George Zamfir, vous enchantera par le maniement de l’instrument, particulièrement dans son interprétation des pièces de Paganini qu’il agrémente d’une véritable envolée de fantaisie.Tout public

Début : 2024-04-21 17:00:00

fin : 2024-04-21

TEMPLE NEUF Place de la Comédie

Metz 57000 Moselle Grand Est

