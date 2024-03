Concert Vivaldi les 4 saisons Colmar, dimanche 7 avril 2024.

Concert Vivaldi les 4 saisons Colmar Haut-Rhin

Par l’orchestre de chambre Kammerorchester der Neuen Philharmonie Hamburg.

Vivez non pas une seule, mais les quatre saisons à la fois !

Par l’orchestre de chambre Kammerorchester der Neuen Philharmonie Hamburg.

Vivez non pas une seule, mais les quatre saisons à la fois ! Lors d’un concert inoubliable de Vivaldi, vous pourrez écouter les sons de Le quattro stagioni et d’autres chefs-d’œuvre bien connus. La seconde moitié du concert vit de la diversité de la musique classique européenne. Nous attendons avec impatience une merveilleuse expérience de concert et vous invitons cordialement à nous rejoindre !

La nouvelle Philharmonie de Hambourg a été fondée en 2001 par des musiciens professionnels indépendants du monde entier. Depuis lors, l’orchestre a acquis et conservé une place de premier plan dans le paysage musical du nord de l’Allemagne. Il se considère comme un orchestre dynamique qui peut être étendu d’un petit orchestre de chambre à un grand orchestre symphonique avec un chœur. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

3 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est info@weltkonzerte.com

L’événement Concert Vivaldi les 4 saisons Colmar a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de tourisme de Colmar