Concert Vieuxtemps Journées Européennes Cosquer Méditerranée Villa Méditerranée -Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement, jeudi 18 avril 2024.

Concert Vieuxtemps Journées Européennes Cosquer Méditerranée Villa Méditerranée -Cosquer Méditerranée Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Concert patrimoine belge romantique à l’occasion de la Présidence Belge du Conseil de l’Union Européenne.

A l’occasion des journées européennes, la Belgique, Présidente du Conseil de l’Union Européenne, s’invite à Marseille dans un concert exceptionnel VILLA COSQUER le 18 avril prochain. De nombreuses personnalités locales nous feront l’honneur de leur présence.



Trois jeunes brillants artistes vous enchanteront dans un répertoire inédit du compositeur belge Henry Vieuxtemps. Ils ont prouvé leur excellence dans un CD, sorti en février 2024 chez Naxos: https://open.spotify.com/intl-fr/album/4FgDM6Ys8ElLjGbaS7n3ZQ?si=9P2pEXhnSUaPIf7LUVFaEw



Venez les écouter dans cette musique ultra romantique, vous soutiendrez les objectifs de notre association remettre à l’honneur, sur l’estrade des concerts, les compositeurs et les interprètes dans leur diversité.



Pour le public, le patrimoine et les artistes, cette diversité est une richesse !



On vous attend nombreux dans ce cadre magnifique face à la mer Méditerranée.



https://www.facebook.com/share/p/cjp51YimAXq7Td9K/ 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 19:30:00

fin : 2024-04-18 21:00:00

Villa Méditerranée -Cosquer Méditerranée Promenade Robert Laffont Esplanade J4

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

