Concert Urban Tracks Souffrance + Jeri Centre social André Dhôtel Charleville-Mézières, samedi 6 avril 2024.

Concert Urban Tracks Souffrance + Jeri Centre social André Dhôtel Charleville-Mézières Ardennes

SOUFFRANCE Souffrance relate son environnement avec cynisme, sans romance. Il ne te dit pas quoi penser mais t’invite à passer un bon moment dans ses pompes. C’est froid, c’est cru, c’est réel. Il n’y a pas à dire, trop de respect pour Souffrance comme déclare le grand Oxmo Puccino sur leur morceau Rats des villes . À l’ère des toplines, il parvient à réunir trois générations de kickeurs avec Oxmo, Vald et ZKR, pour trois morceaux sans refrain, rappés de bout en bout. Il n’y a pas de tentative de tube, car il n’essaye pas mais vise juste. Son dernier album, Eau de source a été fait par des amoureux de rap, pour les amoureux de rap. Plus que jamais de nécessité publique, Eau de source est aussi fait pour durer et être écouté dans 20 à 30 ans, quand il n’y en aura plus.JERI L’artiste sedanais sélectionné lors du tremplin Rap Open Mic #8 ouvrira la soirée Urban Tracks.

12 12 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Centre social André Dhôtel 88, rue Albert Poulain

Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est

L’événement Concert Urban Tracks Souffrance + Jeri Charleville-Mézières a été mis à jour le 2024-02-28 par Ardennes Tourisme