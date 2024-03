Concert « Un Monde » Théâtre La Poivrière Saint-Astier, vendredi 19 avril 2024.

Concert « Un Monde » Théâtre La Poivrière Saint-Astier Dordogne

Un Monde avec Mylène (guitare et chant) et Aïda (piano) le duo Mymytchell produit une poésie qui nous entraîne dans un mélange de temps passés, présents et futurs… dont on se souvient longtemps et dont on rit beaucoup !

20h30, Théâtre de La Poivrière

Tarif 10 €, gratuit -12 ans. Sur réservation

Tarif 10 €, gratuit -12 ans. Sur réservation

La Poivrière 06 84 82 45 01 / 05 53 03 54 61 .

Début : 2024-04-19 20:30:00

fin : 2024-04-20

Théâtre La Poivrière 2 passage du marché

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

