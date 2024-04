Concert « Trio Per Vari Kervarec » Place du Général Leclerc Plougasnou, samedi 13 avril 2024.

L’Association des Amis de l’Orgue de Plougasnou » va fêter ses 40 ans en décembre de cette année 2024, et, mettant les petits plats dans les grands, va proposer plusieurs concerts au cours de cette année. Pour sa première soirée musicale, elle invite une nouvelle fois le TRIO PER VARI KERVAREC, pour son nouveau programme » l’ Héritage de Bretagne « .

Le TRIO PER VARI KERVAREC réunit donc autour de son fondateur et animateur, à la bombarde et au chant, toujours Tony Dudognon à l’orgue à tuyaux, et intègre un nouveau venu très talentueux à la cornemuse écossaise, en la personne de Brieuc Colleter « .

Contacts et renseignements auprès du Président de l’Association, Pierre Reynard par téléphone ou email. .

Début : 2024-04-13 20:30:00

fin : 2024-04-13 23:00:00

Place du Général Leclerc Eglise Saint-Pierre

Plougasnou 29630 Finistère Bretagne reynard@orange.fr

