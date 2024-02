CONCERT TRIMSY Mesquer, samedi 27 avril 2024.

CONCERT TRIMSY Mesquer Loire-Atlantique

« TrimsY naît à Nantes lors d’une jam session. La chanteuse Emssy et le violoniste Tristan Sker se rencontrent sur scène et improvisent un morceau sans se connaître. C’est le coup de foudre musical. Le duo ainsi créé s’aventure dans une esthétique trip hop sur les traces de leurs influences communes Björk, Massive Attack, Portishead…

Des improvisations initiales découlent les premières compositions. Le clip live “Dirty eyes” sort ainsi en mars 2020 juste avant le confinement. La période d’isolement ralentit ce développement, mais elle est mise à profit pour plonger dans de nouvelles expérimentations sonores.

Il en ressort un mélange de sonorités organiques et électroniques entre textures vocales, machines et violon écorché. Un univers ancré dans le corps, oscillant entre mélopées envoûtantes et riffs lancinants. Le tout enrichi d’improvisations qui donnent à chaque concert son caractère unique et libérateur. »

participation libre .

50 avenue de Bretagne

Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire centralcafe.mesquer@gmail.com

Début : 2024-04-27 21:00:00

fin : 2024-04-27 23:00:00



