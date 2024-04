Concert Tremplin DMC BLACK JESUS avenue Yves Dubois de la Cotardière, Van Bayeux, jeudi 11 avril 2024.

Concert Tremplin DMC BLACK JESUS avenue Yves Dubois de la Cotardière, Van Bayeux Calvados

Le V and B de Bayeux est fier de vous annoncer sa participation au Tremplin VandB Fest !!!

Un concours musical qui permettra a un groupe ou artiste de se hisser sur le devant de la scène Craft au VandB Fest, et c’est vous qui votez !!!

On se donne rendez vous les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 Avril !!!

Début des concerts à 19h30 et fermeture à 22h les 3 soirs !!!

Venez nombreux pour soutenir les artistes dans votre VandB et participer à la sélection finale !!!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 19:30:00

fin : 2024-04-11 21:30:00

avenue Yves Dubois de la Cotardière, Van avenue Yves Dubois de la Cotardière

Bayeux 14400 Calvados Normandie bayeux@vandb.fr

