Concert TRAM DES BALKANS Espace Culturel du Brionnais Chauffailles, vendredi 12 avril 2024.

Tram des Balkans est un groupe qui joue ses propres compositions inspirées de la musique d’Europe de l’est. S’ils jouent ces musiques “d’ailleurs“, comme ils

disent, c’est parce qu’ils aiment leurs rythmes, leurs harmonies, leurs couleurs, et qu’ils

aiment s’amuser avec. « Ces musiques développent beaucoup d’énergie, elles donnent

beaucoup au public, qui nous en retourne tout autant, c’est très fédérateur » explique un des musiciens.

Tram fait vibrer les voix et résonner les langages. C’est gutural, puissant, saisissant. Les

émotions sont palpables, tant la musique se fait chair !

Voici quinze ans que ce groupe évolue. Avec sept cents concerts en France et à travers le monde, quatre mille albums vendus, les cinq Français peuvent estimer avoir propagé une joie communicative à ceux et celles qui se sont imprégnés de leur musique !

Kobiz project est leur cinquième album. Le quintet continue son exploration vocale, jouant sans complexe avec les harmonies, et s’amuse avec un nouvel instrument le kobiz (guimbarde).

Vincent WESTPHAL est à la clarinette et au chant ; Diego MEYMARIAN joue du violon, de la mandoline, du banjo et chante. Vincent GAFFET à l’harmonica, à l’accordéon, au chant, est également le réalisateur de cet album et en a écrit les arrangements. La rythmique est maintenue par Sylvain LACOMBE (contrebasse et basse électrique) et la batterie de Mathieu CERVERA permet le placement de syncopes, jouissives à notre palpitant.

Venez partager la fougue et la folie de ces musiciens qui savent ce qui leur fait du bien… et nous fera du bien aussi, vendredi 12 avril 2024 à l’Espace Culturel du Brionnais de Chauffailles à 20h30. Réservation par mail contact@defi-anthony.org ou par téléphone au 0678797723 ou à l’ECB de Chauffailles ( 0385264422 ). EUR.

Espace Culturel du Brionnais 2 Rue Gambetta

Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@defi-anthony.org

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12



