Nièvre EUR Concert afterwork avec The Two of Us (guitare) à l’Hôtel Ibis Pont de Loire à NEVERS.

Rendez vous au bar à 18h30.

Concert gratuit. h0947@accor.com +33 3 86 37 56 00 Nevers

