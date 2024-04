Concert « The Shelters Tribute » Le Marvageur Rosoy, samedi 20 avril 2024.

Tribute To The Rolling Stones and the Roots of the Stones !

Tout est dit ou presque !

Une plongée dans l’univers et les influences des mythiques mauvais garçons du rock Anglais !

Reprises des standards et quelques pépites moins connues. Avec:

Mick Ravassat: chant/guitare

Julien Mutis: chant/guitare

Stef Zen: Basse

Julien Labruyère: batterie

Il y a déjà de quoi tirer la langue…

Entrée Libre -> Consommation Requise.

Restauration de 19h30 à 21h sur réservation (menu unique plat+dessert à 18€). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:30:00

fin : 2024-04-20

Le Marvageur 15 Route de Véron

Rosoy 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Concert « The Shelters Tribute » Rosoy a été mis à jour le 2024-03-30 par OT Sens et Sénonais