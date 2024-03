Concert The Reggers Reggae Rock festif Astaffort, samedi 20 avril 2024.

Venez nombreux pour découvrir « The Reggers » en concert.

Et Dj (Rocksteady, Reggae & Soul).

Et Dj (Rocksteady, Reggae & Soul). 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 21:00:00

fin : 2024-04-20

À la Music’halle d’Astaffort

Astaffort 47220 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert The Reggers Reggae Rock festif Astaffort a été mis à jour le 2024-03-05 par OT Destination Agen