Concert The Newkidz La Route du Son Billère, mercredi 24 avril 2024.

Concert The Newkidz La Route du Son Billère Pyrénées-Atlantiques

Programmation de l’Ampli

Les New Kidz, formés en 2013 sous le nom de “The New Kidz”, est un power trio composé de Pierre ( guitare, chant), Jonathan ( batterie, chant) et Jérôme ( guitare, chant). Très largement inspiré de AC/DC, The Hives ou Nirvana, Les New Kidz sont un groupe de rock’n’roll. Pendant 4 ans, le groupe défend l’album On the Rockx”sur scène et à travers toute la France. Bien qu’étant un spectacle “jeune public” ( volume sonores et paroles adapté) et intéractif ( jeux et mise en contribution du public c’est avant tout un véritable concert de rock’n’roll où les enfants comme les parents sont invités à chanter, danser et faire du bruit et…HEADBANGER. En 2018, The New Kidz est rebaptisé New Kidz pour la sortie de leurs nouveaux spectacles et de leur second album Back II Black. Depuis rien ne semble plus les arrêter rock en seine, Rock Ici môme, La Carènes, (…) 5.99 5.99 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24 14:30:00

fin : 2024-04-24 17:00:00

La Route du Son 51 Allée Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

L’événement Concert The Newkidz Billère a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Pau