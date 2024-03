Concert « The Amy Whinehouse Band » Rue Amiral Courbet Saint-Astier, mercredi 3 avril 2024.

Concert « The Amy Whinehouse Band » Rue Amiral Courbet Saint-Astier Dordogne

Soul, jazz, blues les plus beaux succès et chansons d’amour d’Amy Whinehouse interprétés par son groupe

The Amy Whinehouse Band , rejoint par la chanteuse Bronte Shande.

21h

The Amy Whinehouse Band , rejoint par la chanteuse Bronte Shande qui porte l’héritage de la diva avec force et élégance, se rapprochant au plus près de l’artiste qui a marqué son époque.

21h, centre culturel. Tarifs 24 €-20 €.

Concert debout, 140 places assises au balcon. Sur réservation

La Fabrique 05 53 02 41 99 .

Début : 2024-04-03 21:00:00

fin : 2024-04-03

Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

