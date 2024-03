Concert Tankus The Henge Place Hoche Quiberon, mercredi 31 juillet 2024.

Nous aurons le plaisir d’accueillir le 31 Juillet à Quiberon, TANKUS THE HENGE !

Attention OVNI ! Et un vrai coup de cœur !

Difficile de définir Tankus The Henge ! Il faut les voir en live ! Et ils font l’unanimité ! Absolument Londonien, à la croisée du funk, du jazz, au son de la New Orleans et du rock, c’est un feu d’artifice scénique ! ??

Avec plusieurs festivals européens au compteur, comme Glastonbury Festivals en Angleterre, le groupe pose ses valises à Quiberon cet été pour la fin de sa tournée européenne ! Il faut saisir votre chance pour les voir ! On nous glisse qu’ils seront produits par les Stereophonics à la rentrée ! ??

Prêts pour embarquer sur le Grand Huit by Tankus ?

Pour découvrir, c’est par ici

– God, oil, money https://www.youtube.com/watch?v=NBPccVnBtE4

– Luna Park https://www.youtube.com/watch?v=S4pKlVcUmKQ

– Dirt https://www.youtube.com/watch?v=77TJwVvFRyc

Esplanade Hoche Offert par la Ville de Quiberon 21H. .

Début : 2024-07-31 21:00:00

fin : 2024-07-31 23:00:00

Place Hoche Esplanade Hoche

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne animations@ville-quiberon.fr

