Concert symphonique Théâtre des Arcades de Buc Buc, samedi 4 mai 2024.

Concert symphonique Vivez une soirée jazz exceptionnelle le 4 mai à 20h30, au Théâtre des Arcades de Buc, avec Lohann Fourmental au piano. Réservez pour une soirée musicale inoubliable ! Samedi 4 mai, 20h30 Théâtre des Arcades de Buc tarifs : 12 € / 7 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T21:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T20:30:00+02:00 – 2024-05-04T21:00:00+02:00

Programme :

« Jazz suite » de Tsfasman : soliste, Lohann Fourmental, piano

« Un Américain à Paris » de Gershwin

« Summertime » extrait de « Porgy and Bess » de Gerswhin (version orchestrale)

Et d’autres surprises !

Contactez le service culturel.

Théâtre des Arcades de Buc 5 rue des frères robin 78530 Buc 78530 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.fnacspectacles.com/venue/theatre-des-arcades-de-buc-buc-65903/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://mairiedebuc.placeminute.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0139207137 »}] [{« link »: « https://www.villedebuc.fr/148/contact/contact-service-culturel.htm »}]