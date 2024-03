Concert solidaire pour Lina Live pop rock Why Not Plaine, samedi 20 avril 2024.

L’association « Les bonnes étoiles de Lina » organise un concert solidaire pour Lina avec le groupe Why Not. Tous les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association. Repas et boissons sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 19:30:00

fin : 2024-04-20

2 chemin de la roche

Plaine 67420 Bas-Rhin Grand Est lesbonnesetoilesdelina@gmail.com

