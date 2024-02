Concert: Senlis, à c(h)oeurs ouverts Senlis, mardi 21 mai 2024.

Concert: Senlis, à c(h)oeurs ouverts Senlis Oise

Le Collegium de Senlis, en partenariat avec la Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage et les établissements scolaires du bassin, présente la deuxième édition de « Senlis, à c(h)œurs ouverts ». Sous le titre de « C(h)œurs divisés, voix libérées », cette rencontre chorale réunit des chanteurs de tous les âges pour célébrer l’enfance et lutter contre les discriminations. Du rhythm’n’blues à la musique de film, en passant par la zarzuela ou le chant révolutionnaire, Senlis, ville amie des enfants hausse la voix en faveur des Droits de l’Homme. L’intégralité de la recette sera versée à l’association Enfance et Partage . 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-21 18:00:00

fin : 2024-05-21

8 Rue des Jardiniers

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

L’événement Concert: Senlis, à c(h)oeurs ouverts Senlis a été mis à jour le 2024-02-22 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme