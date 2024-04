CONCERT SECOND COCKPIT Pont-à-Mousson, vendredi 26 avril 2024.

CONCERT SECOND COCKPIT Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Second Cockpit, un duo jazz-rock hors du commun !

Second Cockpit est un duo batterie/piano venant de Nancy. Le projet propose un équilibre parfait entre énergie et poésie pour un univers proche de la musique de film grâce au caractère évocateur des mélodies. Alors installez-vous confortablement dans le cockpit, attachez bien vos émotions et venez profiter du voyage !Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-26 20:00:00

fin : 2024-04-26 21:00:00

4 rue de l’Institut Joseph Magot

Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est mediatheque@bassin-pont-a-mousson.fr

