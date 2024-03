Concert rock Aspach-le-Bas, vendredi 26 avril 2024.

Concert rock Aspach-le-Bas Haut-Rhin

Sword reprend des standards Rock et Hard Rock, des années 70, 80, 90 et au-delà… De Scorpions, Rainbow, Gotthard, Bon Jovi à Pat Benatar, Pretty Reckless et Within Temptation. Sword va vous faire revivre des moments remplis d’émotions. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 18:30:00

fin : 2024-04-26

30 rue de Belfort

Aspach-le-Bas 68700 Haut-Rhin Grand Est krust.philippe@orange.fr

L’événement Concert rock Aspach-le-Bas a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay