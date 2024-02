CONCERT REMINISCENCE JASSER HAJ YOUSSEF DUO Place de la 2ème DC Lunéville, dimanche 21 avril 2024.

CONCERT REMINISCENCE JASSER HAJ YOUSSEF DUO Place de la 2ème DC Lunéville Meurthe-et-Moselle

Dimanche

La viole d’amour est un instrument européen à cordes sympathiques ayant disparu au cours du XVIIIe siècle. Jasser Haj Youssef redonne naissance à cet instrument rare et en tire un son très singulier en mêlant ses inspirations orientales au répertoire classique de Bach et de Vivaldi. La musique qu’il a alors composée est un véritable pont entre l’Orient et l’Occident, le Nord et le Sud, le passé et le présent, la spiritualité, la nature et les émotions…

Les spectateurs ont vécu un concert d’une grâce absolue, saisis par la virtuosité et l’intensité du violoniste tunisien Jasser Haj Youssef. Le MondeTout public

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 16:00:00

fin : 2024-04-21

Place de la 2ème DC Chapelle du Château

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est chateau@departement54.fr

