Concert Radio Mindelo – Festival MUS’iterranée Le Cagnard Le Tholonet, dimanche 7 avril 2024.

Concert Radio Mindelo – Festival MUS’iterranée Des rythmes chaloupés et ensoleillés du Cap-Vert, une cure de bonne humeur où la joie de chacun nourrit celle des autres. Dimanche 7 avril, 18h30 Le Cagnard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-04-07T18:30:00+02:00 – 2024-04-07T22:00:00+02:00

Des rythmes et des voix venus du Cap-Vert, de l’Angola, du Brésil et de Cuba.

Radio Mindelo réunit trois musiciens émérites et sensibles : Armelle au chant et aux machines, Sergio à la basse à 7 cordes et Robin à la guitare fusionnent harmonieusement pour former cet ensemble. Né de l’amour commun pour les rythmes chaloupés et les mélodies mélancoliques et empreintes d’espoir, le trio revisite un répertoire dansant et mélodieux, imprégné de soleil, de voyages et de métissage.

Sur scène, leur musique suscite une émotion palpable et propage progressivement une danse entrainante parmi la foule. Radio Mindelo a pour effet d’adoucir les mœurs, nous encourageant dans une effervescence festive, où la joie de chacun nourrit celle des autres.

Une cure de bonne humeur !

Concert CAPVERT