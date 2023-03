Concert : « Quand les ados les chantent » Le Guingois Montluçon Catégories d’Évènement: Allier

Montluçon

Concert : « Quand les ados les chantent » 109 rue Ernest Montuses Le Guingois Montluçon Allier

2023-03-29

Le Guingois 109 rue Ernest Montuses

Montluçon

Allier Les jeunes chanteuses des ateliers ados vous proposent leur concert dirigé par Barbara Ardaillon et accompagné par Laurent Desforges et ses élèves. conservatoire.accueil@agglo-montlucon.fr Le Guingois 109 rue Ernest Montuses Montluçon

