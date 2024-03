Concert projeté de l’album « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » des Beatles Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer, samedi 13 avril 2024.

Concert projeté de l’album « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » des Beatles Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer Calvados

Enregistré à la Philharmonie de Paris le 22 octobre 2017, jamais interprété sur scène par ses créateurs, le chef-d’œuvre des Beatles et sa galerie de personnages prennent vie pour un concert unique avec la crème de la scène rock indépendante britannique : The Libertines, Supergrass, The Coral, The Beta Band et Primal Scream.

Enregistré à la Philharmonie de Paris le 22 octobre 2017, jamais interprété sur scène par ses créateurs, le chef-d’œuvre des Beatles et sa galerie de personnages prennent vie pour un concert unique avec la crème de la scène rock indépendante britannique : The Libertines, Supergrass, The Coral, The Beta Band et Primal Scream. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 16:30:00

fin : 2024-04-13 17:30:00

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie

L’événement Concert projeté de l’album « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » des Beatles Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2024-03-18 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge