CONCERT PRINTANIER Noktambül Rennes, samedi 20 avril 2024.

CONCERT PRINTANIER Noktambül Rennes Samedi 20 avril, 20h30

Début : 2024-04-20 20:30

Fin : 2024-04-20 22:30

https://www.noktambul.com/

Cecile A en co-plateau avec 3lia Cohen

Les 2 artistes se succèderont sur scène pour un moment musical pop-soul et folk.

Cecile A a sorti son premier album HOPE en mars 2024. Retrouvez-la sur scène pour un temps de poésie suspendu. Ses chansons, issues de l’album HOPE, sont une invitation à explorer un nouvel espace-temps entre Pop & Soul.

Le projet 3Lia est au croisement d’une folk moderne nourrie de Jazz, de Hip Hop et de chants anciens. Seul en scène avec sa guitare et son looper, 3lia met sa voix au service de chansons où se mêlent poésie et spiritualité.

https://www.cecileamusic.com/concerts

https://www.facebook.com/3lia.music?locale=fr_FR

Organisé par le Noktambül

Noktambül Avenue Général Georges Patton Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine