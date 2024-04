Concert pour la paix Commémoration du 80e anniversaire de la Libération Saint-Hilaire-du-Harcouët, vendredi 14 juin 2024.

Chœurs en Sélune qui réunit deux ensembles vocaux originaires de Ducey, CANTADOR Chœur mixte et ACCORD’HOM Chœur de d’hommes s’associe à la chorale de l’école des arts de Mortain pour former un chœur de 60 choristes.

Au programme, des oeuvres sacrées, des chants qui ont fait l’histoire, les hymnes nationaux des alliés et de grandes chansons françaises de la libération.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:30:00

fin : 2024-06-14 23:00:00

Église

Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie bernard.decoene@orange.fr

