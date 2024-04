Concert ¡ Poesia ! Eddy Maucourt chante Paco Ibañez Eglise Saint-Gildas Penestin, mercredi 11 septembre 2024.

Début : 2024-09-11T21:00:00+02:00 – 2024-09-12T07:00:00+02:00

Fin : 2024-09-11T21:00:00+02:00 – 2024-09-12T07:00:00+02:00

​Le chanteur et guitariste Eddy Maucourt vous emmène pour un voyage poétique et poignant auprès des plus belles chansons de Paco Ibañez, dit « la voix de l’Espagne ».

Accompagné à la guitare flamenca il chantera les poèmes des plus grands poètes espagnols mis en chanson par le pacifiste Paco Ibañez.

Eglise Saint-Gildas Rue de l'Eglise 56760 Penestin

