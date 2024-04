Concert Pledge of Healing Saint-Jean-de-la-Ruelle, vendredi 24 mai 2024.

Concert Pledge of Healing Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

La saison d’été s’annonce, le Grand U se profile. Venez-vous mettre dans l’ambiance à l’occasion d’un after-work dans un lieu atypique.

A la croisée du trip hop, du rock et du rock progressif, Pledge Of Healing s’est inscrit dans des sonorités proches de l’univers de Massive Attack, de celui de Muse ou encore Radiohead

En 2021, le coup de foudre humain et artistique entre Claire et Cyril est immédiat. La fusion de leur univers, de leur histoire et de leurs émotions en une même expression musicale est dès lors une évidence.

Le sextet distille une musique intense, mêlant la douceur d’un piano à la puissance des guitares, exprimant tour à tour des ambiances mélancoliques et lumineuses, des vibrations partagées, comme une incitation naturelle au lâcher prise. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:30:00

fin : 2024-05-24 20:00:00

10 rue Charles de Gaulle

Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 Loiret Centre-Val de Loire billetterie-unisson@ville-saintjeandelaruelle.fr

