Concert par l’ensemble Mora Vocis Jardins de l’abbaye de Flaran Valence-sur-Baïse, dimanche 2 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

Pour les Rendez-vous aux jardins, en partenariat avec « les Amis de Flaran », journée thématique (focus, lecture et concert) autour d’Hildegarde de Bingen (1098 -1179) moniale bénédictine allemande, femme d’exception du Moyen-Âge.

Cette journée sera clôturée par un concert de l’ensemble Mora Vocis au cours duquel vous entendrez certaines pièces composées par Hildegarde.

• Dimanche, 16h30 Concert Miracula Mulierum par l’ensemble Mora Vocis

Au programme, voix solistes au féminin autour des chants d’Hildegarde von Bingen, quelques autres pièces médiévales et contemporaines.

Le concert se déroulera dans l’église abbatiale.

Tarifs et réservations auprès des Amis de Flaran

www.amisdeflaran.com

Jardins de l'abbaye de Flaran 32310 Valence-sur-Baïse Valence-sur-Baïse 32310 Gers Occitanie À l'abbaye de Flaran, à côté des bâtiments classés et des expositions, ce sont aussi 3 hectares de parc et jardins que vous pouvez découvrir, dans un environnement naturel préservé en bord de Baïse. Dans l'enceinte du site, le jardin monastique a été réaménagé au XVIIIe siècle en jardin d'agrément dit « à la française ». Depuis plusieurs années, une partie de celui-ci, à côté du pigeonnier, abrite un jardin d'inspiration médiévale. Évoquant l'ancien jardin des moines, il se compose de plusieurs parties. La plus importante constitue le jardin des simples ou herbularius qui abrite, dans des plessis de châtaigner, les plantes médicinales autrefois utilisées par les moines. En face de celle-ci, dans la zone potagère ou hortus, sont cultivés sur des plates-bandes des petits fruitiers, des plantes maraichères et de la vigne en échalas. La dernière partie est consacrée au verger ou viridarium.

Près du potager, une zone de prairie fauchée une fois par an permet de préserver la biodiversité du site qui accueille également ruches, hôtel à insectes et nichoirs. À proximité, le jardin école permet de développer des projets pédagogiques. Loin d’être figé, le jardin de l’abbaye de Flaran est aussi le lieu de nouveautés à découvrir !

À l’extérieur du site, un parc arboré est accessible toute l’année et donne accès au sentier de la Baïse. Aménagé par le Conseil Départemental du Gers, ce chemin piétonnier permet de relier d’un côté le port de Valence-sur-Baïse et de l’autre côté la base de loisirs de Gauge à Condom en passant par la double écluse de Graziac. Depuis d’Auch, N 124 puis D 930 et à la sortie de Valence-sur-Baïse, direction Cassaigne. Parking à proximité et animaux non admis.