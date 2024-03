CONCERT OSADOC LUNEL Lunel, samedi 13 avril 2024.

Orchestre Symphonique Amateur d’Occitanie- Espace Georges Brassens LUNEL

Le 13 avril 2024 18 h

L’OSADOC est un ensemble musical intergénérationnel composé d’environ soixante musiciens amateurs originaires d’Occitanie. Son objectif principal est de faciliter le développement de leurs compétences musicales et d’aiguiser leur sensibilité artistique au sein d’un orchestre symphonique de qualité, grâce à une supervision professionnelle. Ce qui rend cet orchestre unique, c’est sa formule condensée sur une semaine, au cours de laquelle les musiciens sont immergés dans un environnement musical stimulant, au Centre familial du Lazaret, à Sète. Cet espace favorise les échanges musicaux et maintient une exigence artistique élevée. À la fin de cette semaine enrichissante, les musiciens de l’orchestre offrent un concert inédit dans plusieurs communes d’Occitanie. C’est ce concert qui est proposé à Lunel cette année, avec un programme comprenant un éventail de morceaux accessibles à tous les publics.

Programme :

Joe Hisaishi Studio Ghibli Medley 1ère Partie

Norman Taylor Latin Fever

Johann Strauss Marche de Radetzky

John Williams Theme from E.T. the Extraterrestre

Jean Girault La soupe aux choux

Leos Janasek Taras Bulba

M. Moussorgsky Pictures at an Exhibition

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. .

Début : 2024-04-13 18:00:00

fin : 2024-04-13

Rue Tivoli

Lunel 34400 Hérault Occitanie

