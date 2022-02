CONCERT ORGUE DE BARBARIE ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE Val d’Erdre-Auxence Val d'Erdre-Auxence Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-d'Erdre-Auxence

CONCERT ORGUE DE BARBARIE ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE Val d’Erdre-Auxence, 21 mai 2022, Val d'Erdre-Auxence. CONCERT ORGUE DE BARBARIE ET ORCHESTRE SYMPHONIQUE Le Louroux-Béconnais Centre Culturel de l’Argerie Val d’Erdre-Auxence

2022-05-21 – 2022-05-21 Le Louroux-Béconnais Centre Culturel de l’Argerie

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Val d’Erdre-Auxence Organisé par l’association « O z’orgues etc… » et l’Echappée Belle

Programme musical : « Pierre et le Loup » orgue de barbarie et orchestre illustré par la compagnie de marionnettes « Les têtes en l’air » de Savennières

-Musiques de films (Scènefonia)

-Morceaux choisis à l’orgue de Barbarie (Pierre Charial)

