CONCERT NITCHO REINHARDT TRIO La Grange Théâtre Lachaussée, samedi 20 avril 2024.

CONCERT NITCHO REINHARDT TRIO La Grange Théâtre Lachaussée Meuse

Samedi

Concert proposé par La Grange Théâtre. Musicien professionnel, compositeur interprète, Nitcho Reinhardt est un guitariste hors norme. Il sera accompagné de Christophe Lartilleux à la guitare rythmique et de Guy Schneider à la contrebasse. Réservation conseillée.

Nitcho arpente depuis plusieurs années de nombreuses scènes françaises et internationales festivals Django Reinhardt , festivals de Romani etc.. Il a d’ailleurs reçu le premier prix du meilleur guitariste de jazz manouche au festival de Zillisheim en Alsace en 2019. Il connait Christophe Lartilleux depuis 2010, qui lui a beaucoup apporté dans la connaissance musicale et le jazz ; Ce musicien, fondateur du groupe Latcho Drom, a d’ailleurs réalisé les doublures du jeu de mains de Django Reinhardt dans le film Django (2017) ! Le jazzman Guy Schneider, qu’il connait depuis 2008, et avec lequel il partage une grande complicité, les accompagnera à la contrebasse. Il sera de retour à la Grange Théâtre, où il y a joué plusieurs fois à guichet fermé, dont le dernier en octobre 2021, pour un tout nouveau concert à ne pas manquer !Tout public

14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

La Grange Théâtre 6 rue de Riauvaux

Lachaussée 55210 Meuse Grand Est contact@lagrange-theatre.org

L’événement CONCERT NITCHO REINHARDT TRIO Lachaussée a été mis à jour le 2024-03-29 par OT COEUR DE LORRAINE