Concert Muthos – Istoar Musée gallo-romain Villa-Loupian Loupian, samedi 18 mai 2024.

Concert Muthos – Istoar Découvrez ou redécouvrez la mythologie grecque en rap, sur des airs de duduk, dobro, bendir et mandoline ! Sur une instrumentalisation acoustique renouvelée associant des instruments folkloriques de … Samedi 18 mai, 20h30 Musée gallo-romain Villa-Loupian Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Découvrez ou redécouvrez la mythologie grecque en rap, sur des airs de duduk, dobro, bendir et mandoline ! Sur une instrumentalisation acoustique renouvelée associant des instruments folkloriques de tradition orientales comme occidentales, le duo Istoar convoque les mythes pour mettre en valeur leur intemporalité ! Les mots d’Herakles, d’Ariane, de Perséphone ou d’Icare résonnent depuis le fond des Temps !

Portes Ouvertes de 20h à 23h.

Musée gallo-romain Villa-Loupian RD 158E4 LOUPIAN Loupian 34140 Hérault Occitanie 04 67 18 68 18 https://patrimoine.agglopole.fr/musee-villa-loupian/ Le musée de site gallo-romain Villa-Loupian et son site archéologique présentent un domaine viticole gallo-romain. Il abrite l’un des rares exemples, en France, de conservation et de présentation de mosaïques romaines à leur emplacement d’origine.

Il est l’aboutissement de plus de quarante années d’études et de travaux archéologiques qui ont permis de sauvegarder et de présenter les pavements polychromes de l’antiquité tardive (Ve s ap. J.-C., classées au titre des Monuments Historiques). Accès au rond-point avant Mèze, prendre direction Loupian par la RD613. Coordonnées GPS (Lat. : 43.26 23N – Long. : 3.36 52E) Parking sur place

©Alexandre Denis Pasquier