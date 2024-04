Concert Musiques de Films Rue Sauzay Gray, dimanche 23 juin 2024.

L’Harmonie de Gray vous invite à un un spectacle musical et visuel riche dans un lieu à la hauteur de l’événement.

L’orchestre a souhaité voir les choses en grand, et travaille depuis des mois maintenant pour que petits et grands. viennent (re)découvrir les pièces les plus mythiques du cinéma. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 17:00:00

fin : 2024-06-23

Rue Sauzay Halle Sauzay

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté harmoniedegray@gmail.com

L’événement Concert Musiques de Films Gray a été mis à jour le 2024-04-05 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY