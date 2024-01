Concert Monkey Donkey Quanta Villeneuve-d’Ascq, vendredi 12 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-12T19:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Un coup de mou, une petite déprime, une rupture compliquée, un patron relou ou une crise existentielle… Quel que soit votre problème, prenez un shot de Monkey Donkey et vous retrouverez la banane ! Monkey Donkey, c’est un savant cocktail de funk acidulé, de pop pimenté et de blues bien tassé. Gonflés à bloc, ces neuf musiciens lillois vont vous enivrer avec leur joie de vivre et leur répertoire original à la fois festif et plein de bonne humeur.

Quanta 7 chemin du grand marais Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

concert funk