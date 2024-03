Concert Moments Musicaux « Jeunes talents » Genêts, vendredi 19 avril 2024.

Concert Moments Musicaux « Jeunes talents » Genêts Manche

Ce concert JEUNES TALENTS s’inscrit dans la dynamique des Moments Musicaux d’aller à la rencontre de son public et lui faire découvrir l’émotion de la musique classique.

Quator Varen

– Jean-Baptiste Lachemet, violon.

– Elliot Pagès, violon.

– David Heusler, alto.

– Adèle Quartier de Andrade, violoncelle.

Fondé en 2017 par quatre étudiants, le Quatuor Varen a commencé sa formation au conservatoire de Toulouse dans la classe de Philippe Lecoq. Ils bénéficient ensuite des conseils du Quatuor Debussy, de Xavier Gagnepain, puis de Luc-Marie Aguera, Yovan Markovitch et Guillaume Sutre.

Ils se produisent dans divers festivals Saison Bleue (aux Abattoirs), Cordes en Ballade, Musique à Flaine ou Quatuor en Pays de Fayence… Le Quatuor Varen est le lauréat 2023 de la Bourse de la Fondation Véronique Daverio.

Maud Guillou, altiste se joindra au quatuor pour interpréter le quintette de Mendelsohn. Étudiante au Conservatoire National Supérieur de Paris dans la classe de David Gaillard et Nicolas Bône, passionnée de musique de chambre, elle participe aux académies de Santander où elle travaille avec Miguel Da Silva, et l’académie de Schiermonnikoog où elle

bénéficie des conseils de Marc Danel et Gary Hoffman. Elle est actuellement académiste à l’orchestre National d’île-de-France. Le partage de la musique au-delà des frontières est une priorité pour elle, c’est pourquoi elle participe à de nombreuses actions de médiation.

Infos et billetterie sur www.moments-musicaux.fr et sur place 1h avant le concert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 18:30:00

fin : 2024-04-19

Eglise

Genêts 50530 Manche Normandie

L’événement Concert Moments Musicaux « Jeunes talents » Genêts a été mis à jour le 2024-03-14 par OT MSM Normandie BIT Genêts