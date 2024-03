Concert Mo’Kalamity et Sound System au Canal 93 Canal 93 Bobigny, vendredi 31 mai 2024.

Le vendredi 31 mai 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

De 13 à 19 euros.

La puissante voix du reggae français, l’auteure et compositrice Mo’KALAMITY revient sur scène avec son dernier projet « Shine ».

La puissante voix du reggae français, l’auteure et compositrice Mo’KALAMITY revient sur scène avec son dernier projet « Shine », son cinquième album enregistré entre Kingston, New York et Paris avec les mentors du reggae jamaïcain et new yorkais (Flabba Holts, Earl Chinna Smith, Kirk Benett, Dennis Thompson).

Après le concert un SOUND SYSTEM animé par deux collectifs de la région parisienne, ROOTS MEDITATION et INDY BOCA feront rayonner reggae et dub jisqu’au bout de la nuit. Une expérience sonore qui promet de faire vibrer les cœurs !

Sound System 23h à 5h00

Canal 93 63 Avenue Jean Jaurès 93000

Contact : http://www.canal93.com https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny/ https://www.facebook.com/Canal93.Bobigny/ https://my.weezevent.com/mo-kalamity?_gl=1*chd9gs*_gcl_au*MjIxMTQ0NzY2LjE3MDk1NDQ5MjQ.*_ga*MjExOTgyOTkyOS4xNjg1NzE4OTYy*_ga_39H9VBFX7G*MTcxMTAyMzQ0NC4zNjIuMS4xNzExMDI0MDU2LjUyLjAuMA..

Alexandre Desjardins Concert Mo’Kalamity + Sound System