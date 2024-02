Concert Mikhail Rudy Place Saint-Pierre Touques, vendredi 28 juin 2024.

Concert Mikhail Rudy Place Saint-Pierre Touques Calvados

Mikhail Rudy, artiste d’une très grande créativité, enthousiasme le public dans le monde entier depuis 40 ans par sa virtuosité et son imagination poétique.

Né en Russie, élève au célèbre Conservatoire Tchaikovsky de Moscou de l’illustre pianiste Jacob Flier, il remporte en 1975 le Premier grand prix du Concours Marguerite Long (aujourd’hui Concours Long-Thibaud-Crespin).

Peu de temps après, au cours de sa première tournée de concerts il demande l’asile politique en France.

Après ses débuts en Occident dans le Triple Concerto de Beethoven avec Rostropovich et Stern à l’occasion des 90 ans de Marc Chagall, il joue avec les plus grands chefs d’orchestre, de Karajan à Maazel ou de Jansons à Tilson Thomas.

Mikhail Rudy a enregistré plus de 30 disques, qui ont reçu de nombreux prix internationaux, dont le Prix Charles Cros pour son intégrale Scriabine, ou le Prix de l’Académie Française du Disque pour son intégrale des Concertos de Rachmaninov avec Mariss Jansons et l’Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg.

Dans son numéro spécial, le BBC Music Magazine nomme Mikhail Rudy parmi les 20 plus grands pianistes du monde.

Mikhail Rudy, artiste d’une très grande créativité, enthousiasme le public dans le monde entier depuis 40 ans par sa virtuosité et son imagination poétique.

Né en Russie, élève au célèbre Conservatoire Tchaikovsky de Moscou de l’illustre pianiste Jacob Flier, il remporte en 1975 le Premier grand prix du Concours Marguerite Long (aujourd’hui Concours Long-Thibaud-Crespin).

Peu de temps après, au cours de sa première tournée de concerts il demande l’asile politique en France.

Après ses débuts en Occident dans le Triple Concerto de Beethoven avec Rostropovich et Stern à l’occasion des 90 ans de Marc Chagall, il joue avec les plus grands chefs d’orchestre, de Karajan à Maazel ou de Jansons à Tilson Thomas.

Mikhail Rudy a enregistré plus de 30 disques, qui ont reçu de nombreux prix internationaux, dont le Prix Charles Cros pour son intégrale Scriabine, ou le Prix de l’Académie Française du Disque pour son intégrale des Concertos de Rachmaninov avec Mariss Jansons et l’Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg.

Dans son numéro spécial, le BBC Music Magazine nomme Mikhail Rudy parmi les 20 plus grands pianistes du monde. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-28 18:00:00

fin : 2024-06-28

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre

Touques 14800 Calvados Normandie animation@mairiedetouques.fr

L’événement Concert Mikhail Rudy Touques a été mis à jour le 2024-02-27 par OT SPL Deauville