Concert Maloïse Sennecey-le-Grand, vendredi 12 avril 2024.

Concert Maloïse Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Maloïse présente un univers où le texte, instrument à part entière, délivre sa poésie, colère éthérée, semblable au souffle d’un immense brasier.

Poésie et mélodies sont alliées sur des instrumentalisations travaillées. Ses 4 musiciens propulsent hors du foyer un rock sauvage et sensible et introspectif. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 19:00:00

fin : 2024-04-12

L’Antiquaire 3 impasse de la Tonne

Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté antiquaire71@gmail.com

