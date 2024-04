Concert Les Zero Positif Brasserie Zebull’in Penne-d’Agenais, samedi 13 avril 2024.

La brasserie artisanale Zebull’in organise un apéro-live avec un concert punk rock du groupe Zero Positif.

Le groupe composé de Pascal Jean (guitare chant) et Christophe Messines alias Bass-in (bassiste chœur), Stéphane Mercier alias Rotten (guitare chœur) et Julien Fauché (batterie), vont vous faire revivre les titres référents de leur début comme Meurs Pas, Serrer, Arrêtez vos Bombes, mais aussi de nouvelles compositions. 0 0 EUR.

Début : 2024-04-13 19:00:00

fin : 2024-04-13

Brasserie Zebull’in 1 Boulevard de l’Horizon

Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Les Zero Positif Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Fumel Vallée du Lot