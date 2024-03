CONCERT LES SOUFFLES D’OR Gignac, dimanche 7 avril 2024.

CONCERT LES SOUFFLES D’OR Gignac Hérault

Concert d’orgue et trompette Avec Nicolas Planchon, Christopher Hainsworth et Dominique Bougard

Libre participation, organisé par les Amis de l’Orgue

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 17:00:00

fin : 2024-04-07

1 Place Saint-Pierre

Gignac 34150 Hérault Occitanie

